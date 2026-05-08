Слуцкий назвал продление перемирия беспрецедентным шагом России

Слуцкий назвал продление перемирия с Украиной беспрецедентным шагом России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Продление перемирия с Украиной до 11 мая является поистине беспрецедентным и гуманитарным шагом со стороны России на фоне новых терактов бандеровцев в отношении мирных граждан и хамства Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».

«Продление перемирия с российской стороны до 11 мая — поистине беспрецедентный гуманитарный шаг, особенно на фоне хамства Зеленского и новых терактов бандеровцев в отношении мирных граждан», — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что Россия идет навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой.

«Изначально президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы. Встречный жест России — результат дипломатических усилий при контактах Москвы и Вашингтона. Готовность США оставаться посредником в рамках процесса урегулирования украинского конфликта можно только приветствовать», — заключил он.

Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше