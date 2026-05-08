Президент Мирзиёев передал Путину привет от узбекистанцев

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Простые узбекистанцы, узнав, что президент Шавкат Мирзиеев летит в Москву, просили его передать привет президенту России Владимиру Путину, рассказал узбекистанский лидер.
«На самом деле сегодня у нас все мероприятия (праздничные, — ред.) очень хорошо проводятся. Со многими я разговаривал, госпиталь посещал. Я сказал, что еду в Москву. Они говорят — Владимиру Владимировичу можно от нас привет передать? С удовольствием это делаю», — заявил Мирзиеев на встрече с Путиным.
Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в Кремле. Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.