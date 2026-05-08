Президент Кубы отметил укрепление связей с Россией

«Мы отмечаем 66-ю годовщину восстановления дипломатических отношений с Российской Федерацией — страной, с которой нас связывают прекрасные дружеские узы сотрудничества и солидарности», — написал он в X. Диас-Канель отметил также, что между двумя странами «углубляются политические и экономические связи».
В посольстве РФ в Гаване напомнили, что впервые официальные контакты между Россией и Кубой были установлены 6 июля 1902 года после обмена грамотами между занимавшим тогда пост президента карибской республики Томасом Эстрадой Пальмой (первый президент Кубы, находившийся у власти в 1902—1906 годы) и императором Николаем II. «После Октябрьской революции отношения были прерваны и восстановлены лишь в годы Второй мировой войны, когда Куба присоединилась к антигитлеровской коалиции, проявив солидарность в борьбе с нацизмом», — отмечается в сообщении, размещенном 8 мая в Telegram-канале российского диппредставительства.
В посольстве напомнили о существующей уже почти 70 лет в отношении Кубы торгово-экономической и финансовой блокады со стороны правительства Соединенных Штатов. «Сегодня США продолжают оказывать беспрецедентное давление на Остров свободы, введя энергетическое эмбарго и напрямую угрожая военным вмешательством, — отмечается в сообщении диппредставительства. — Наша страна выражает солидарность правительству и братскому кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития, подтверждает твердую готовность продолжать оказывать необходимую политическую и материальную поддержку». В посольстве подчеркнули, что «доставка гуманитарной партии нефтепродуктов посредством российского танкера [»Анатолий Колодкин«в конце марта 2026 года] в условиях жесточайшей блокады стала еще одним осязаемым проявлением российско-кубинской дружбы».