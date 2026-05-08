Президент Кубы отметил укрепление связей с Россией

В посольстве РФ в Гаване напомнили, что впервые официальные контакты между Россией и Кубой были установлены 6 июля 1902 года после обмена грамотами между занимавшим тогда пост президента карибской республики Томасом Эстрадой Пальмой (первый президент Кубы, находившийся у власти в 1902—1906 годы) и императором Николаем II. «После Октябрьской революции отношения были прерваны и восстановлены лишь в годы Второй мировой войны, когда Куба присоединилась к антигитлеровской коалиции, проявив солидарность в борьбе с нацизмом», — отмечается в сообщении, размещенном 8 мая в Telegram-канале российского диппредставительства.