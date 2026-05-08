Захарова библейской аналогией прокомментироала осквернение памятника в Вене

«Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали 2 тысячи лет назад, так не могут остановиться», — приводит её комментарий РИА «Новости».
Напомним, в конце апреля в Вене осквернили советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф. Неизвестные вандалы запачкали краской монумент погибшим воинам. Эти солдаты отдали жизни за освобождение Австрии. Посольство России в Австрии направило ноту в МИД страны. Дипломаты потребовали принять необходимые меры для расследования инцидента.
