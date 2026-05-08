Министр просвещения РФ Кравцов: мнение, что футболисты не совсем умные, — стереотип

Министр просвещения России Сергей Кравцов высказался об устоявшемся мнении, что футболисты малообразованные люди.
«Мнение, что футболисты не совсем умные — стереотип. На мой взгляд, это не так. Мой совет? Никогда не поздно учиться. Базовые знания все равно нужны», — приводит его слова Sport24.
Он также посоветовал футболистам после завершения карьеры идти работать тренерами и учителями физкультуры или, получив образование, идти в другие профессии.
Ранее министр просвещения РФ заявил о большом интересе зарубежных стран к российскому футболу.