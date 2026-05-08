Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая провёл телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Министры в ходе беседы обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива, Лавров подчеркнул необходимость сосредоточиться на поддержке продолжающихся переговорных усилий между Тегераном и Вашингтоном.
«Подтверждена позиция Москвы о недопустимости подвергать угрозе перспективы стабилизации путём возобновления боевых действий, в результате которых страдает мирное население и наносится ущерб гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в соседних с ним арабских странах», — говорится в заявлении МИД России.
Кроме того, министр договорились оставаться в контакте и стремиться к согласованию подходов всех вовлечённых сторон к поискам путей урегулирования конфликта.
Ранее замглавы МИД России Александр Алимов принял послов и диппредставителей стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).