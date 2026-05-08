Посол РФ: на Западе крепнет реваншизм из-за несогласия с итогами Второй мировой

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Западные политические деятели, недовольные итогами Второй мировой войны, занимаются обелением фашизма и переписыванием истории. Об этом заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов в обращении к соотечественникам по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы видим тревожные симптомы нашего времени — подъем неонацизма, антисемитизма и прямого реваншизма на Западе со стороны тех, кого не устроили итоги Второй мировой войны, тех, кто обеляет фашизм, героизирует нацистский Вермахт, запрещает георгиевскую ленту — одним словом, пытается переписать историю, предать забвению ее уроки и приговор Нюрнбергского трибунала. Они не пройдут. Россия, ее друзья и сторонники во всем мире дадут им достойный отпор. В этом деле, как всегда, рассчитываем на общественную поддержку — надо сомкнуть ряды и защитить память о подвиге наших отцов и дедов», — сказал он. Его обращение было опубликовано в Telegram-канале посольства.
Глава российского диппредставительства призвал «всех встать плечом к плечу в шествиях Бессмертного полка, которые пройдут по всему миру и здесь, в Ирландии». «Этого требуют наша совесть и забота о мирном будущем наших детей», — подчеркнул Филатов.
Посол отметил, что в России никогда не уйдет память о «грандиозной битве с нацизмом, в которой победил советский народ». «Мы говорим об этом сегодня с гордостью за наших предков, внесших решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины. ⅘ общего числа германских дивизий, участвовавших во Второй мировой войне, были разбиты на восточном фронте. Бойцы и командиры Красной армии прошли с боями от Москвы и Сталинграда до Берлина, и заставили нацистскую Германию капитулировать. Мир стал другим — была создана Организация Объединенных Наций, наступил крах старых имперских, колониальных порядков», — указал он.
Филатов также призвал помнить о «тяжелейшей цене Победы». «Война унесла почти 27 млн жизней советских людей на фронте и в тылу. В преддверии нынешнего Дня Победы в России завершена огромная историко-документальная и юридическая работа по сбору и оформлению свидетельств масштаба зла, с которым столкнулось военное поколение нашей страны. 19 апреля мы впервые отметили День памяти геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (отныне он будет ежегодным) — более 13 миллионов гражданских лиц были убиты немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной территории СССР, погибли в концлагерях, скончались от непосильного рабского труда, будучи угнанными в Германию», — указал дипломат.
Посол завершил обращение призывом беречь память о героях Великой Отечественной войны. «Будем достойны поколения победителей! Пока мы помним — они живы!» — заключил он.