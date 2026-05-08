Путин 9 мая проведет более десяти встреч

Президент России Владимир Путин 9 мая проведет насыщенную программу встреч и переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя график российского лидера на День Победы.
По словам представителя Кремля, в течение дня у Путина запланировано более десяти встреч. Подробности о составе участников и темах переговоров пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам государств и народам ряда стран в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.