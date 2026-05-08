Путин и Мирзиёев проводят встречу в Кремле: РФ благодарит Узбекистан за развитие отношений, несмотря на "внешние угрозы"

Президент России Владимир Путин принял в Кремле узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Он прибыл в Москву в честь Дня Победы. Владимир Путин в ходе диалога с коллегой высоко оценил нынешние отношения сторон. Он поблагодарил Шавката Мирзиёева за прибытие в Москву, несмотря на «внешние угрозы».
Во время беседы Владимир Путин также подчеркнул, что связь России и Узбекистана крепчает. По его сведениям, отношения развиваются «наилучшим образом». Президент РФ отметил большой вклад Шавката Мирзиёева.
«Растет объем торговли, торгово-экономических связей. Реализуются крупные проекты. Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана», — сказал Владимир Путин.
В РФ на празднование Дня Победы постепенно прибывают мировые лидеры. В их числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидается прибытие ряда зарубежных лидеров.