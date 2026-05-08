Кто приехал в Москву 9 мая на празднование Дня Победы вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Кремль озвучил полный список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая 2026 года.
В списке — президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент России Владимир Путин уже встретился с главой республики вечером 8 мая. Во время переговоров Лукашенко сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми «товарищами», которые бросили под ноги Победу. Путин, в свою очередь, заявил о трудностях, которые пытаются создать извне для Беларуси и России.
Также в Москву прибывает президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Лаоса Тхонглун Сисулит. Еще 9 Мая в Москве отметят Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, глава Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.
Посетят столицу России в День Победы верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой, а также председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Напомним, белорусский президент совершает рабочий визит в Россию и будет участвовать в празднованиях 81-й годовщины Победы на Красной площади 9 мая. А торжества ко Дню Победы в Минске 9 мая пройдут после возращения главы государства из Москвы.
