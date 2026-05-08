Штокер предупредил о последствиях переписывания истории

Канцлер Кристиан Штокер в обращении по случаю годовщины окончания Второй мировой войны заявил, что попытки приукрашивания или изменения исторических фактов лишают общество возможности извлекать уроки из прошлого. Текст обращения распространила федеральная канцелярия Австрии.
В выступлении глава правительства напомнил, что окончание войны стало для страны освобождением от национал-социализма, однако одновременно ознаменовало период, в котором значительная часть австрийцев была вовлечена в существовавшую систему. Он подчеркнул, что подобные факты остаются неудобными, но являются исторической реальностью.
Штокер отметил, что игнорирование или смягчение этих событий лишает общество способности адекватно оценивать современные вызовы. В числе актуальных проблем он назвал миграцию, вопросы безопасности, энергетику и экономику.
Отдельно канцлер заявил, что демократические институты не разрушаются мгновенно, а постепенно теряют устойчивость при отсутствии внимательного отношения общества. По его словам, это требует своевременных и взвешенных действий.
Он также подчеркнул, что 8 мая в Австрии не является днём самоуспокоения, а служит поводом для переосмысления исторического опыта. В стране эта дата отмечается как «Праздник радости», связанный с окончанием войны и освобождением от нацизма.
В обращении отмечается, что послевоенное поколение сыграло ключевую роль в восстановлении страны, а одной из главных задач современности остаётся сохранение политической и социальной стабильности.
В Австрии ежегодные мероприятия 8 мая включают памятные церемонии, публичные выступления политиков и общественные акции, посвящённые памяти жертв Второй мировой войны и обсуждению роли страны в её исторических событиях.
Читайте также: Поляк получил месячную зарплату за сдачу пустой тары.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.