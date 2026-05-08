Орбан заявил, что проиграл выборы из-за спада в экономике

БУДАПЕШТ, 8 мая. /ТАСС/. Плохая ситуация в экономике Венгрии, вызванная военным конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России, стала главной причиной поражения правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля. Такое мнение высказал премьер-министр страны Виктор Орбан, покидающий свой пост после 16 лет беспрерывного правления.
«Если бы не было войны [на Украине] и негативной реакции со стороны Брюсселя, если бы рост экономики не замедлился из-за этого и если бы мы смогли достичь экономического роста в 2−3%, то мы могли бы выиграть выборы, но этого не произошло. Рост стал виден только сейчас, в этом квартале», — заявил Орбан в интервью на YouTube-канале ведущего Ласло Питингера, которое вышло под названием «Последний день в офисе».
В первом квартале 2026 года экономический рост в Венгрии составил 1,7% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, однако в течение предыдущих трех лет в экономике страны наблюдался спад, за которым последовало медленное и неустойчивое восстановление. Правительство утверждало, что в результате роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом на Украине и санкциями против России, оно теряло по €10 млрд в год.
Партия Орбана потерпела на выборах сокрушительное поражение, получив вместе со своими союзниками — христианскими демократами — лишь 52 места в парламенте из 199. Оппозиционная партия «Тиса» завоевала 141 депутатский мандат, и ее лидер Петер Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится 9 мая. Орбан останется во главе ФИДЕС и перейдет в оппозицию.