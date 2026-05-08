Президент Узбекистана Мирзиеев передал Путину привет от узбекистанцев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал, что перед поездкой в Москву общался с жителями страны, которые просили передать привет российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России.
По словам Мирзиеева, в Узбекистане праздничные мероприятия проходят на высоком уровне, а во время посещения различных объектов и общения с людьми многие интересовались его визитом в российскую столицу.
«Со многими я разговаривал, госпиталь посещал. Я сказал, что еду в Москву. Они говорят — Владимиру Владимировичу можно от нас привет передать? С удовольствием это делаю», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Узбекистана примут участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.