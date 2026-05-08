Полиция Латвии запретила восстанавливать памятник советским воинам

Депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор сообщил, что латвийская полиция воспрепятствовала проведению ремонтных работ на памятнике советским воинам и обязала его предоставить письменные объяснения.
В своем видеообращении он отметил, что планировал обновить надпись, провести покраску памятника и восстановить ступени, однако вынужден был прекратить эти работы по требованию полиции.
Как сообщил Пагор в своем Telegram-канале, сотрудники полиции потребовали от него предоставить письменные разъяснения по поводу проведенных работ. Депутат намерен возобновить ремонтные работы после 9 мая.
