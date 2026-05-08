IT-эксперт Калашников объяснил, почему мошенникам не всегда нужен взлом смартфона

IT-эксперт Владимир Калашников заявил, что мошенникам не всегда нужно взламывать гаджеты напрямую, чтобы получить доступ к данным пользователей.
В беседе с РИАМО он пояснил, что одной из главных угроз остаётся авторизация через сторонние сервисы и соцсети.
По словам специалиста, пользователи нередко забывают отзывать старые сессии и тем самым сохраняют доступ к своим данным на случайных сайтах.
Эксперт также посоветовал менять заводские пароли на домашних роутерах, проверять разрешения мобильных приложений и удалять из мессенджеров фотографии документов после отправки.
Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с НСН заявил, что замкнутость, скрытые переписки и подозрительные звонки могут указывать на общение ребёнка с мошенниками.