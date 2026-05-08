Диетолог Соломатина предупредила об опасности горячего шашлыка в пластиковой посуде

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что горячий шашлык и дешёвая одноразовая пластиковая посуда могут быть опасным сочетанием.
В беседе с РИАМО она пояснила, что не вся пластиковая посуда рассчитана на высокие температуры.
По словам врача, дешёвый пластик при контакте с горячей пищей способен выделять вредные вещества.
Эксперт также отметила, что такую посуду нежелательно использовать на пикниках, поскольку она плохо переносит не только горячее, но и длительное пребывание на солнце.
