Карлсон высмеял Мерца за позицию по обладанию Ираном ядерным оружием

Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера ФРГ Фридриха Мерца за позицию по обладанию Ираном ядерным оружием.
«Он сказал, что согласен с Трампом.. Ваша страна находится на грани экономического коллапса, цены на энергоносители в два раза выше, чем в США. И вы беспокоитесь о ядерном оружии в Иране?» — сказал он в интервью немецкой газете Zeit.
Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот понятия не имеет, о чём говорит.
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.