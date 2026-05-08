Путин наградил постпреда РФ при ОБСЕ Полянского орденом Дружбы

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Отмечается, что дипломат получил высокую награду за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ.
Также орден Дружбы стал ознаменованием многолетней добросовестной службы Полянского на ниве дипломатии.
Соответствующий указ российского лидера размещён на портале официального опубликования правовых актов и доступен здесь.
«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Полянского Дмитрия Алексеевича — постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — говорится в документе.
Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил народную артистку РФ Марину Зудину, актрису Наталию Селезневу медалей «За заслуги в культуре и искусстве». Награды получили и другие артисты и деятели культуры.
В то же время коллектив Российского союза промышленников и предпринимателей отмечен орденом «За доблестный труд».