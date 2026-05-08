Психолог Власов рассказал, как отличить тревожное расстройство от усталости

Психолог Денис Власов рассказал, что тревожное расстройство отличается от обычной усталости продолжительными симптомами, которые начинают мешать повседневной жизни.

В беседе с РИАМО специалист пояснил, что на проблему могут указывать тахикардия, проблемы со сном, мышечные спазмы, апатия и постоянные тревожные мысли без явных причин.

По его словам, поводом обратиться за помощью становится состояние, при котором человек начинает избегать общения, работы и привычных дел.

В свою очередь, психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» предупредила, что весеннюю апатию тоже нельзя игнорировать.

Она отметила, что резкие изменения в поведении, потеря интереса к жизни и постоянная усталость могут говорить не о лени, а о психологическом истощении.

Кроме того, эксперт добавила, что особенно тяжело подобные состояния переносят люди, находящиеся в затяжном стрессе или эмоциональном напряжении.

Ранее психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина заявила, что люди покупают мошеннические курсы быстрого заработка из-за работы древних механизмов выживания.