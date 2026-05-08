Диетолог Поляков заявил о вреде сладких хлопьев на завтрак

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, что сладкие хлопья, шоколадные шарики и другие готовые завтраки не подходят для ежедневного употребления.
В беседе с aif.ru эксперт отметил, что такие продукты относятся скорее к десертам и при регулярном употреблении могут способствовать набору веса и развитию сахарного диабета.
«Шоколадные кольца, шарики, овсяные хлопья и прочие изделия, которые заливаются молоком, относятся к категории сладкого, десертов. В целом, они не полезны никому», — заявил Поляков.
По словам специалиста, более полезным вариантом завтрака могут стать цельнозерновые каши на воде и другие продукты без большого количества сахара.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН заявил, что россияне стали чаще готовить кофе дома и брать его с собой в термокружках вместо покупки напитка в кофейнях.