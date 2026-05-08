Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков заявил о вреде сладких хлопьев на завтрак

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, что сладкие хлопья, шоколадные шарики и другие готовые завтраки не подходят для ежедневного употребления.

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, что сладкие хлопья, шоколадные шарики и другие готовые завтраки не подходят для ежедневного употребления.

В беседе с aif.ru эксперт отметил, что такие продукты относятся скорее к десертам и при регулярном употреблении могут способствовать набору веса и развитию сахарного диабета.

«Шоколадные кольца, шарики, овсяные хлопья и прочие изделия, которые заливаются молоком, относятся к категории сладкого, десертов. В целом, они не полезны никому», — заявил Поляков.

По словам специалиста, более полезным вариантом завтрака могут стать цельнозерновые каши на воде и другие продукты без большого количества сахара.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН заявил, что россияне стали чаще готовить кофе дома и брать его с собой в термокружках вместо покупки напитка в кофейнях.