Океанолог объяснил выброс кита на берег в США

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический выразил мнение, что причиной выброса кита на побережье США могли стать болезнь животного или внешнее воздействие на морских обитателей.
В беседе с aif.ru эксперт отметил, что подобные случаи происходят регулярно не только с китами, но и с дельфинами.
По его словам, обнаруженный у берегов США финвал был сильно истощён и находился в тяжёлом состоянии.
«Возможно, на этих животных действуют современные средства связи, электроника, излучения эхолотов, гидролокаторов, которыми оснащены суда», — заявил Таврический.
Вместе с тем океанолог подчеркнул, что точные причины массовых выбросов морских животных на берег до сих пор окончательно не установлены.
