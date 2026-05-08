Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер уклонился от ответа на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.
Внимание на это обратило агентство РИА Новости.
Отмечается, что на правительственном брифинге один из журналистов спросил Майера, намеренно ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц не называл освободителей, чтобы не упоминать Россию или СССР.
Представитель кабмина ответил, что, по его мнению, это могло быть связано с «ограничением количества символов в соцсети X».
Тогда журналист напрямую спросил, кто является освободителями. Майер, как отмечает агентство, ответил, что «это исторически чётко задокументировано». Тем не менее, когда журналист попросил назвать освободителей вслух, Майер промолчал.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Европе звучат призывы повторить опыт Гитлера, а также ведётся подготовка к нападению на Россию.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что реальную денацификацию Германия так и не прошла.