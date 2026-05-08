В кабмине ФРГ ушли от прямого ответа, кто освободил Европу от нацизма

В правительстве Германия отказались прямо отвечать на вопрос о том, кто именно освободил Европу от нацизма. Инцидент произошёл на брифинге, где позицию кабмина озвучил его официальный представитель Штеффен Майер.
Журналисты поинтересовались, было ли намеренным отсутствие упоминания освободителей в публикации канцлера Фридриха Мерца в социальной сети X, приуроченной к годовщине капитуляции нацистской Германии.
В ответ Майер предположил, что формулировки могли быть ограничены техническими рамками платформы, включая лимит символов, и заявил, что не располагает точной информацией по этому поводу. При этом он подчеркнул, что сам текст заявления канцлера, по его оценке, был «очень ясным» и имел важное значение.
Когда вопрос был задан повторно — уже о том, кто именно является освободителем, представитель правительства заявил, что этот факт «исторически зафиксирован», не уточнив конкретных участников событий.
Ранее Фридрих Мерц в публикации отметил, что 8 мая 1945 года стало датой освобождения миллионов людей, Германии и Европы, а также призвал помнить о последствиях ненависти. При этом в сообщении не было прямого упоминания роли Красной армии в разгроме нацистской Германии.
Ситуация вызвала обсуждение в СМИ и политических кругах на фоне традиционно чувствительной темы интерпретации итогов Второй мировой войны и распределения ответственности и заслуг между союзниками антигитлеровской коалиции.
В Германии 8 мая регулярно сопровождается официальными памятными мероприятиями, посвящёнными окончанию войны в Европе, где акцент делается на осмыслении нацистского прошлого и сохранении исторической памяти в рамках государственной политики.
