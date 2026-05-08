Заместитель представителя немецкого правительства Штеффен Майер не стал отвечать на вопрос, кто освободил Германию от нацизма.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии. Пользователи в Сети раскритиковали его за это.
На брифинге в пятницу, 8 мая, журналист спросил Майера, намеренно ли немецкий лидер не назвал освободителей, чтобы не упоминать РФ или СССР. Он ответил, что «это, возможно, связано с ограничением количества символов в социальной сети X». Когда корреспондент напрямую спросил, кто является освободителями Германии, представитель кабмина сказал, что «это исторически четко задокументировано».
Тогда журналист попросил озвучить вслух, кто освободил Германию от нацистского режима, но Майер промолчал, передает РИА Новости.
8 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в странах Европы многие призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят очередное нападение на РФ.