Песков: Путин 9 мая проведёт более десяти встреч

Президент России Владимир Путин 9 мая проведёт более десяти встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Более десяти», — приводит его ответ РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Путин 9 мая проведёт встречи с коллегами из Лаоса, Абхазии и Южной Осетии Тхонглуном Сисулитом, Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым, а также с руководством Республики Сербской.
Кроме того, лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
Также стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на празднование Дня Победы.