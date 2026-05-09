В Норвегии прогнозируют снятие санкций с российских лыжников на предстоящем съезде FIS

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прогнозирует восстановление россиян в правах на предстоящем конгрессе FIS.

«Санкции против российских лыжников ослабевают, и мой прогноз таков: их восстановят в правах на предстоящем конгрессе FIS, а затем и МОК последует этому примеру», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что норвежские лыжники будут уважать решение FIS в случае его принятия, даже если будут против:

«Потому что иногда, когда я читаю заявления Вяльбе и Большунова, они звучат как слова озлобленных динозавров».

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что норвежцы теряют интерес к лыжным гонкам из-за отсутствия честной конкуренции.