В Норвегии прогнозируют снятие санкций с российских лыжников на предстоящем съезде FIS

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прогнозирует восстановление россиян в правах на предстоящем конгрессе FIS.
«Санкции против российских лыжников ослабевают, и мой прогноз таков: их восстановят в правах на предстоящем конгрессе FIS, а затем и МОК последует этому примеру», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что норвежские лыжники будут уважать решение FIS в случае его принятия, даже если будут против:
«Потому что иногда, когда я читаю заявления Вяльбе и Большунова, они звучат как слова озлобленных динозавров».
Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что норвежцы теряют интерес к лыжным гонкам из-за отсутствия честной конкуренции.