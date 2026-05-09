Лукашенко: я бы приехал в Москву, даже если бы Путин был не рад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приехал бы в Москву на празднование Дня Победы, даже если бы президент России Владимир Путин не был бы рад его видеть.
Переговоры глав двух государств прошли в Кремле накануне празднования Дня Победы.
Путин в начале мероприятия подчеркнул, что очень рад видеть своего коллегу. В ответ Лукашенко пошутил, добавив, что всё равно совершил бы визит ради доброго и светлого праздника.
«Даже если не рад был видеть, я бы всё равно приехал», — сказал президент Белоруссии.
Ранее Путин заявил, что ему всегда есть о чём поговорить с Лукашенко.