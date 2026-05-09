Путин, Лукашенко, Токаев и Мирзиёев собрались на неформальную встречу в Кремле

В Кремле проходит рабочий ужин с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
«Рабочий ужин в Кремле», — говорится в публикации.
К Владимиру Путину и Александру Лукашенко присоединились лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.
Как ожидается, президент России 9 мая проведёт более десяти встреч.
