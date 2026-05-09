Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. О состоявшемся разговоре сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Контакт между дипломатами состоялся 8 мая. Со стороны ОАЭ в беседе участвовал заместитель премьер-министра и министр иностранных дел страны Абдалла Бен Заид Аль Нахайян.
Подробности обсуждения и темы переговоров в официальном сообщении МИД России не уточняются. Стороны продолжают поддерживать регулярный диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки.
Ранее Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди ситуацию в зоне Персидского залива.