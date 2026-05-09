Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: переговоры США и Ирана в Пакистане могут возобновиться на следующей неделе

Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что участники консультаций, которые проходят при посредничестве Пакистана, сосредоточены, в частности, "на меморандуме о взаимопонимании по прекращению войны"

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде на следующей неделе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечается, США и Иран работают с посредниками над составлением меморандума о взаимопонимании, в котором будут определены условия ведения на протяжении месяца переговоров о завершении войны. Переговоры могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе, отмечает газета. Если сторонам удастся добиться прогресса, первоначальный срок длиною в месяц может быть продлен по обоюдному согласию, пишет издание.

В пятницу саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что участники консультаций, которые проходят при посредничестве Пакистана, «сосредоточены на меморандуме о взаимопонимании по прекращению войны, открытию Ормузского пролива и смягчению блокады» исламской республики со стороны США. Вместе с тем источник Al Arabiya подчеркнул, что «переговорный процесс идет сложно, препятствия по-прежнему остаются».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше