WSJ: переговоры США и Ирана в Пакистане могут возобновиться на следующей неделе

Как отмечается, США и Иран работают с посредниками над составлением меморандума о взаимопонимании, в котором будут определены условия ведения на протяжении месяца переговоров о завершении войны. Переговоры могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе, отмечает газета. Если сторонам удастся добиться прогресса, первоначальный срок длиною в месяц может быть продлен по обоюдному согласию, пишет издание.