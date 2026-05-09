Мирзиёев назвал делом чести каждой нации быть достойным своих дедов, прадедов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что дело чести каждой нации — быть достойным своих дедов, прадедов.
Путин отметил, что власти республики уделяют большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, и Парк Победы в Ташкенте является свидетельством этому. «Это самый посещаемый Парк Победы у нас. Самый посещаемый. И молодежь ходит, из вузов, ученики ходят, народ приезжает из регионов. Просто это было, понимаете, желание народа самого. Мы сделали, и каждый раз я с гордостью захожу. И считаю, что много дел мы делаем, но это дело чести каждой нации — это беречь и быть достойным своих дедов, своих прадедов, своей страны», — сказал Мирзиёев.
8 мая лидер Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Москву. 9 мая он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно архивным данным, после начала Великой Отечественной войны почти 2 млн человек из общего населения Узбекистана в 6,8 млн приняли участие в кровопролитных сражениях против фашистов. Из них около 540 тыс. погибли, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. умерли в концлагерях, более 60 тыс. вернулись с фронта с инвалидностью. В годы войны республика также стала надежной тыловой базой фронта, с которой на передовую отправлялись техника, вооружение, одежда и продовольствие. Узбекский народ принял около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. сирот.