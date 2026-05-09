МИД РФ прокомментировал вандализм на советском мемориале в Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с осквернением воинского захоронения в Вене, сравнив произошедшее с сюжетами из библейской истории. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Захаровой, действия вандалов, повредивших мемориал, напоминают историческое отношение к тем, кого она назвала «спасителями», отметив, что подобные проявления, по её оценке, имеют давнюю природу. «Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали 2 тыс. лет назад, так не могут остановиться», — заявила она.
Ранее посольство России в Австрии сообщило, что советский памятник на кладбище Герстхоф в Вене был очищен после того, как на него нанесли краску. Вандалы повредили элементы мемориала, посвящённого советским солдатам.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Российская сторона заявила, что инцидент рассматривается как акт вандализма в отношении воинского захоронения.
Австрийские власти, по данным диппредставительства, пообещали провести расследование обстоятельств случившегося. В посольстве РФ подчеркнули, что повреждения были нанесены надгробиям советских солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма, и обратили внимание на символичность происшествия накануне памятных дат.
Советские воинские захоронения в Австрии находятся под государственным охранным статусом, а вопросы их сохранности регулируются международными соглашениями, предусматривающими ответственность за их надлежащее содержание и защиту от повреждений.
