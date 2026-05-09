Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вступило в силу анонсированное Трампом трехдневное перемирие

Вступило в силу анонсированное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие, об этом напомнило украинское издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

Перемирие объявлено с 9 по 11 мая, в этот период также планируется обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9—11 мая.

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что по поручению российского лидера Владимира Путина подтверждает приемлемость предложенного Трампом режима прекращения огня с 9 по 11 мая, а также обмена военнопленными в формате 1000 на 1000.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше