Песков заявил, что РФ не нужно ничье согласие на проведение Парада Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал разъяснения относительно указа, подписанного Владимиром Зеленским, о проведении парада в Москве.
По словам Пескова, Россия не нуждается в чьем-либо согласии на на проведение Парада Победы.
«Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда», — добавил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо готовится передать послание, полученное от Владимира Зеленского, в ходе своего предстоящего визита в Москву, запланированного на 9 мая.