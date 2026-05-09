Захарова назвала глупостью слова Каллас об отказе Эстонии от 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупостью слова главы евродипломатии Каи Каллас о причинах отказа Эстонии праздновать День Победы.

Об этом она написала в Telegram-канале.

Об этом она написала в Telegram-канале.

Ранее Каллас попыталась оправдаться, почему Эстония не отмечает День Победы.

«Если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», — заявила глава евродипломатии.

Захарова пояснила, что в годы пребывания в составе СССР в прибалтийских республиках, напротив, росло население и развивалась промышленность.

По её словам, с учётом героизации Таллином сражавшихся против Красной армии эсэсовцев, эта дата станет для эстонских властей скорее днём траура.

«Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — написала Захарова.

Ранее в Эстонии появились туры от €80 для просмотра концерта Победы на российской стороне границы.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше