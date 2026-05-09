Орбан обвинил Украину в своем проигрыше на выборах

Украинский конфликт лежит в основе поражения партии Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которая на протяжении 16 лет являлась правящей партией в Венгрии. Такое мнение озвучил сам Орбан в интервью Ласло Питингеру на YouTube-канале.
Орбан заявил, что из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций ЕС в экономике Венгрии сложилась плохая ситуация, что привело к недовольству граждан политикой правящей партии и, как следствие, поражению её на парламентских выборах. Также свою роль сыграли трения между Венгрией и официальным Брюсселем, добавил Орбан.
«Если бы рост экономики не замедлился из-за этого и если бы мы смогли достичь экономического роста в 2−3%, то мы могли бы выиграть выборы, но этого не произошло. Рост стал виден только сейчас, в этом квартале», — сказал Орбан.
Напомним, партия Петера Мадьяра «Тиса» получила большинство на выборах в Венгрии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко также высказался о причинах поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии.