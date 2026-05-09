В России обеспокоены новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
Как следует из заявления, участившиеся случаи применения силы в регионе негативно сказываются на международной стабильности.
Заместитель министра пояснил, что Москва внимательно следит за эскалацией конфликта.
По его словам, любые подобные действия создают серьёзные препятствия для выхода на долгосрочные договорённости между Тегераном и Вашингтоном.
«Новые удары Ирана и США не могут не беспокоить», — сказал Александр Алимов.
Ранее военное командование Ирана обвинило Вашингтон в нарушении перемирия из-за атаки на ряд районов страны.
В ответ на эти действия иранские вооружённые силы нанесли удары по кораблям США.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать.