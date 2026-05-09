Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России обеспокоены новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе

Новые удары США и Ирана в Персидском заливе вызывают беспокойство у Москвы из-за угрозы устойчивому урегулированию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Новые удары США и Ирана в Персидском заливе вызывают беспокойство у Москвы из-за угрозы устойчивому урегулированию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Как следует из заявления, участившиеся случаи применения силы в регионе негативно сказываются на международной стабильности.

Заместитель министра пояснил, что Москва внимательно следит за эскалацией конфликта.

По его словам, любые подобные действия создают серьёзные препятствия для выхода на долгосрочные договорённости между Тегераном и Вашингтоном.

«Новые удары Ирана и США не могут не беспокоить», — сказал Александр Алимов.

Ранее военное командование Ирана обвинило Вашингтон в нарушении перемирия из-за атаки на ряд районов страны.

В ответ на эти действия иранские вооружённые силы нанесли удары по кораблям США.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше