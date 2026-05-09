Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в соцсетях поздравил граждан с днём освобождения от нацизма, при этом не упомянув Советский Союз. Это вызвало волну критики среди пользователей, которые также выразили недовольство из-за запрета советской символики на военных мемориалах в Берлине 8 — 9 мая. Ранее посольство РФ в Германии выступило с требованием отменить это решение, а в МИД РФ назвали такую меру позором. Как отмечают эксперты, немецкие власти пытаются переписать историю, намеренно игнорируя решающую роль Красной Армии в освобождении как ФРГ, так и всей Европы.
«8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», — приводит РИА Новости заявление Мерца в соцсети X.
Его слова раскритиковали пользователи, обратив внимание на то, что формулировка Мерца не предполагает упоминания решающей роли Красной Армии в освобождении Германии и Европы.
Кроме того, некоторые участники дискуссии выразили недовольство из-за запрета советской символики на военных мемориалах в Берлине 8 — 9 мая.
Этот шаг раскритиковала и эксперт по внешней политике от немецкой партии BSW Севим Дагделен в соцсети X. Она назвала позором запрет на использование «знамени освободителей от фашизма». Кроме того, Дагделен процитировала «Приветствие Советской армии в день её 24-летия» Эрнеста Хемингуэя, написанное в феврале 1942 года. В этом тексте говорится, что каждый, кто любит свободу, «находится в таком долгу у Красной армии, который он никогда не сможет оплатить».
Позиция Москвы.
Стоит отметить, что запрет на демонстрацию символов Победы немецкие власти ввели на трёх крупнейших воинских мемориалах Берлина — в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Меры будут действовать до 23:00 мск 9 мая. Они касаются флагов СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, военной формы, георгиевских ленточек, а также других символов. Кроме того, запрещено воспроизводить и исполнять российские военные песни, марши.
Российское посольство потребовало отменить эти меры. Дипломаты подчеркнули, что немецкие власти хотят ограничить права потомков советских воинов —освободителей, а также жителей и гостей города, которые желают достойно отметить праздник. В МИД РФ запрет также назвали позором.
«Позор настоящий навлёк… Мерц… на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет… прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
Кроме того, посол РФ в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на то, что есть аспекты немецкой и европейской историографии, где роль Красной Армии в разгроме нацистского режима и освобождении Европы представлена необъективно. Как он отметил в интервью газете Berliner Zeitung, в том числе предпринимаются попытки переосмыслить значение и смысл советских памятников в Германии. Нечаев подчеркнул, что советские солдаты пришли в Европу как освободители от нацизма и очистили данные территории «от этого ужасного явления». Сейчас же предпринимаются попытки «переосмыслить это значение», и Москва решительно им противостоит, заявил Нечаев. Он подчеркнул, что Советский Союз сыграл решающую роль в Победе.
«Стереть из массового сознания».
Со своей стороны, политологи констатируют, что власти ФРГ пытаются переписать историю, намеренно не упоминая решающую роль Красной Армии в освобождении Германии и Европы.
«Запретом на символику Победы и демонстративным умолчанием о роли Красной армии немецкое руководство пытается вытравить из памяти людей неудобную для современной Германии историческую правду. Запрет праздничной символики — это способ окончательно стереть из массового сознания немцев чувство благодарности к народу — освободителю», — констатировал в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его словам, власти ФРГ сознательно стремятся обесценить вклад СССР, а следовательно и России, в освобождении мира от нацизма.
«Это мелко, неблагодарно и, с исторической точки зрения, чрезвычайно опасно для самой Германии, ибо те, кто забыл уроки прошлого, рискуют наступить на те же грабли. Мерц закрывает глаза на реабилитацию эсэсовских формирований в Прибалтике и на Украине, одновременно запрещая антифашистскую символику у себя в стране. Подобное поведение немецких властей невольно наводит на мысль о том, что они в глубине души видят себя наследниками и преемниками режима, поверженного советской армией в 1945 году», — считает Фельдман.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич обратил внимание на то, что переписать историю стремятся не только на уровне Германии, но и всего Евросоюза. Аналитик напомнил, что еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.
«Обратите внимание — в Эстонии, Латвии и Литве сегодня фактически объявлено серьёзное преследование любого человека, который готов отмечать 9 Мая. Для этого будет достаточно надеть на себя любой значок, даже, скажем, с Николаем II, который к 9 мая не имеет никакого отношения. Германия в этом смысле несколько отстаёт от Прибалтики. Хотя ФРГ будет и дальше реализовывать свои инициативы по стиранию исторической памяти», — сказал Межевич в разговоре с RT.
Как уточнил со своей стороны ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, позиция немецкого руководства заключается в отказе от культа вины Германии за развязывание Второй мировой войны и за события, произошедшие в ходе этого противостояния.
«В ФРГ намеренно не вспоминают о политике и планах фашистской Германии в отношении Советского Союза и его народов. В целом ФРГ сейчас предпринимает курс на милитаризацию, на то, чтобы вновь стать крупнейшей в Европейском Союзе военной державой, и строит планы масштабной войны с Россией», — отметил Неменский в комментарии RT.
Но для подготовки к такому сценарию развития событий память о преступлениях Третьего рейха в Восточной Европе является большой помехой, заметил аналитик.
«Всё это делается для подготовки общественного мнения к новому большому военному конфликту на востоке. Для этого русские и Россия вновь должны быть демонизированы, а колоссальный вклад Красной Армии в освобождение Европы от фашизма забыт», — заключил Неменский.