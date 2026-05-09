Кроме того, посол РФ в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на то, что есть аспекты немецкой и европейской историографии, где роль Красной Армии в разгроме нацистского режима и освобождении Европы представлена ​​необъективно. Как он отметил в интервью газете Berliner Zeitung, в том числе предпринимаются попытки переосмыслить значение и смысл советских памятников в Германии. Нечаев подчеркнул, что советские солдаты пришли в Европу как освободители от нацизма и очистили данные территории «от этого ужасного явления». Сейчас же предпринимаются попытки «переосмыслить это значение», и Москва решительно им противостоит, заявил Нечаев. Он подчеркнул, что Советский Союз сыграл решающую роль в Победе.