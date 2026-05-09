Трамп "опрокинул" европейских вассалов, заявила Захарова

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, назвав разгром Третьего рейха победой Америки над злом в Европе, «опрокинул на пол» европейских вассалов Вашингтона, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: “Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников”, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В США, как и в ряде других западных стран, победу над нацистской Германией во Второй мировой войне отмечают 8 мая как День Победы в Европе. В России и других странах СНГ День Победы в Великой Отечественной войне празднуют 9 мая из-за разницы во времени.