В Госдуме объяснили обращение Путина к Грузии и Молдавии перед 9 Мая

Президент России Владимир Путин не мог обойти вниманием народы стран постсоветского пространства, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин не мог обойти вниманием народы стран постсоветского пространства, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя поздравления в адрес Грузии и Молдавии.

По его словам, победа в войне была общим достижением советского народа, и представители всех республик СССР внесли вклад как на фронте, так и в тылу. Водолацкий отметил, что именно поэтому обращение президента было адресовано не только гражданам России, но и жителям других стран бывшего Союза.

Отдельно депутат упомянул позицию руководства Молдавии и Грузии. Он заявил, что в Кишинёве, по его оценке, предпринимаются попытки дистанцироваться от памяти о Великой Отечественной войне, однако полностью исключить её из общественного пространства невозможно из-за исторических памятников и семейной памяти.

Говоря о ситуации в Грузии, Водолацкий заявил, что страна, по его мнению, находится в поиске политического курса и делает выбор между сохранением суверенных традиций и сближением с европейскими структурами. В этом контексте он расценил обращение президента как сигнал о важности сохранения исторической памяти.

Что касается Молдавии, парламентарий связал позицию руководства страны с попытками изменить трактовку исторических событий. При этом он подчеркнул, что память о войне сохраняется на уровне семейных традиций и мемориалов.

В политических кругах отмечается, что обращения к государствам постсоветского пространства в преддверии 9 Мая традиционно носят символический характер и направлены на сохранение общей исторической повестки, связанной с итогами Второй мировой войны и ролью СССР в победе над нацизмом.

