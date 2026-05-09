Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 9 мая направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в сообщении агентства.
Лидер КНДР в поздравлении Путину выразил надежду, что великая победоносная история России будет продолжаться.
Ким Чен Ын в телеграмме высказал слова гордости за то, что ведет корейско-российские отношения вместе с Путиным и открывает «новый блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран».
Лидер КНДР пожелал президенту России крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов РФ.