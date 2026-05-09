Пашинян назвал карабахское движение «фатальной ошибкой»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил начать предвыборную кампанию с визита в Сюникскую область, где назвал ошибкой карабахское движение.
«Нужно констатировать, что карабахское движение было для нас фатальной ошибкой», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.
Как считает армянский политолог Тигран Кочаря, для европейских политиков премьер-министр Армении является «своим человеком», который выполнил их главное условие, касающееся Нагорного Карабаха.
Парламентские выборы в Армении должны пройти 7 июня. Политик и предприниматель Самвел Карапетян официально выдвинут партией «Сильная Армения» кандидатом на должность главы правительства республики.