Силы ПВО сбили 44 украинских дрона над регионами России и Азовским морем

Дежурные средства ПВО за вечер 8 мая ликвидировали 44 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
По данным министерства, попытка воздушной атаки с применением БПЛА самолётного типа продолжалась в период с 20:00 до 00:00 8 мая.
Военные пояснили, что перехват вражеских целей осуществлялся над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей и Московского региона.
По их словам, часть беспилотников также была успешно нейтрализована в воздушном пространстве над Азовским морем.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за шесть часов сбили 71 украинский беспилотник над территорией страны.