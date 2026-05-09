Захарова назвала глупостью слова Каллас о том, почему Эстония не празднует 9 Мая

Глава евродипломатии Кая Каллас проявила глупость, заявив, что Эстония не празднует 9 Мая из-за действий лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом в пятницу, 8 мая, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она привела слова Каллас о том, что Эстония не празднует День Победы 9 мая из-за Сталина. По ее версии, тот якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо, а вместо этого для них начались «жестокости и страдания».

— Глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела, — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова отметила, что в прибалтийских республиках, которые якобы страдали в годы СССР, росло население и развивалась промышленность.

Ранее стало известно о том, что жители Эстонии стоят в многочасовых пробках на границе с РФ, чтобы отметить День Победы. Местные жители хотят приехать в Россию, так как в Эстонии День Победы официально не празднуется. В частности, очереди на границе Ивангорода и Нарвы наблюдаются уже на протяжении трех дней.

