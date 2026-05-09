Захарова назвала глупостью слова Каллас о том, почему Эстония не празднует 9 Мая

Ранее стало известно о том, что жители Эстонии стоят в многочасовых пробках на границе с РФ, чтобы отметить День Победы. Местные жители хотят приехать в Россию, так как в Эстонии День Победы официально не празднуется. В частности, очереди на границе Ивангорода и Нарвы наблюдаются уже на протяжении трех дней.