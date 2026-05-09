Politico: Европа стала «уставать от нотаций Зеленского» и его резкого тона

«Что касается американцев, Зеленский почти готов умывать руки и уже близок к тому, чтобы сказать: “Мы больше не имеем дела с администрацией [президента США Дональда] Трампа”», — заявил Politico один из бывших советников Зеленского. Но, по его словам, до тех пор, пока Вашингтон продает ФРГ ракеты для ЗРК Patriot для последующей их поставки на Украину, ситуация продолжает устраивать Киев. «Раскол между США и ЕС в значительной степени подстегнул Зеленского к ужесточению его риторики», — добавил собеседник газеты.