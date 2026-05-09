Politico: Европа стала «уставать от нотаций Зеленского» и его резкого тона

«Европа устает от нотаций Зеленского. Он стал охотнее читать лекции европейским лидерам. В этом году он заметно перешел на более резкий и повелительный тон в общении с союзниками», — отмечает издание. «И это вызывает раздражение», — говорится в материале. «В настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем находятся в напряженном состоянии и, вероятно, достигли своей низшей точки за все время войны», — заявил изданию бывший высокопоставленный украинский дипломат.
«Его риторика рискует оттолкнуть тех самых партнеров, на которых Украина полагается в вопросах оружия и дипломатической поддержки, а также в финансовом плане — только в прошлом месяце ЕС дал добро на выделение [Киеву] кредита в 90 млрд евро», — говорится в статье.
«Что касается американцев, Зеленский почти готов умывать руки и уже близок к тому, чтобы сказать: “Мы больше не имеем дела с администрацией [президента США Дональда] Трампа”», — заявил Politico один из бывших советников Зеленского. Но, по его словам, до тех пор, пока Вашингтон продает ФРГ ракеты для ЗРК Patriot для последующей их поставки на Украину, ситуация продолжает устраивать Киев. «Раскол между США и ЕС в значительной степени подстегнул Зеленского к ужесточению его риторики», — добавил собеседник газеты.
По словам экс-советника, недавнее подписание Украиной контрактов на поставки беспилотников в страны Персидского залива заставило Зеленского считать, что он может использовать эти соглашения в качестве рычага, чтобы заручиться поддержкой со стороны лидеров этих государств. И это, подчеркнул собеседник издания, «только усиливает его резкость в отношениях с европейцами».