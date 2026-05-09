Голос Победы над Тихим океаном. Выступление Молотова 9 мая 1945 года

За четыре военных года СССР прошел от отчаяния до триумфа. Тогда, 22 июня, Сталин не решился выступать — отправил Молотова. Теперь, 9 мая, Молотов снова говорил от имени страны. Но уже не по чужой указке, а правя собственный текст. Он сказал те же слова, что и четыре года назад: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Это было обещание, которое держало страну. Теперь — отчет о выполненной работе. И он зачеркнул «теперь победа в наших руках». Потому что победа не принадлежит ничьим рукам. Она — в памяти. В могилах. Она — в будущем, которое в те самые дни закладывалось в Сан-Франциско.