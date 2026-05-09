Голос Победы над Тихим океаном. Выступление Молотова 9 мая 1945 года

22 июня 1941 года Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин отказался выступать. Сказал, что ждет более ясной картины. И отправил к микрофону Вячеслава Молотова — наркома иностранных дел. Тот сидел в кремлевском кабинете, писал от руки, слушал подсказки членов Политбюро, зачеркивал, начинал заново — торопясь, потому что через час нужно было в эфир. Готовил речь о начале войны — текст, который никто не хотел писать и никто не хотел слышать. Финальные слова — «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» — Молотов придумал быстро. И запомнил их на четыре года.
9 мая 1945 года он снова сидел над листом бумаги. Теперь — в Сан-Франциско, в номере отеля «Фэрмонт». Молотов прилетел на конференцию. Карандаш заточен. Он поправил пенсне — говорят, из-за него его сравнивали с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом, — и начал писать. Готовил речь о конце войны. Человек, которого западные журналисты прозвали Мистер Нет за дипломатическую непреклонность, в последний час перед эфиром вел себя так, будто готовился сказать «да».
В Архиве внешней политики РФ хранится черновик речи — плотный, испещренный правками — и чистовой машинописный экземпляр. Между ними — вся история этого дня.
В черновике Молотов вписывал слова, зачеркивал целые фразы. Перед «врагом» добавил «смертельным». Нейтральных «союзников» заменил на «могущественных и свободолюбивых союзников». В конце, перечисляя то, во имя чего нужно закрепить победу, он вписал одно слово — «культуры». «Во имя благополучия, культуры и прогресса человечества». Слово, которое в устах человека с индустриальным псевдонимом Молотов звучит почти нелепо. И почти трогательно.
Но есть одна правка, которая говорит громче всех. После повтора легендарной фразы 22 июня — «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» — в черновике стояло продолжение: «Теперь победа в наших руках». Молотов зачеркнул эти слова. Не захотел говорить, что победа «в руках». Слишком хвастливо. Оставил только то, что было сказано четыре года назад. Точка.
Потом текст отпечатали на машинке. После того как все было готово, Молотов вписал сверху карандашом первую строку: «Сегодня в Москве опубликован акт о безоговорочной капитуляции Германии». В черновике этой фразы не было. Там речь начиналась сразу с «Мы пришли к долгожданному дню победы…» Но в последний момент Молотов, видимо, понял: нужно объявить новость официально, с датой и местом.
Он взял этот лист и пошел к микрофону — говорить с американским народом. Молотов читал с легким заиканием, делал паузы — в тот день они были длиннее обычного. Никто из слушателей не знал, что час назад нарком сидел над листом бумаги и вписывал слово «культуры».
Речь транслировалась по всем главным радиостанциям США. В отличие от черчиллевских «крови, пота и слез» или рузвельтовского «дня позора», слова Молотова не породили крылатых фраз. Она была не призывом, а отчетом. И в этом ее сила — и ее забвение.
Американские газеты передали текст речи, но обошлись без восторгов. Победа была общая, но радовался каждый своей. Сразу после выступления в лобби мемориального зала ветеранов американский подполковник протянул Молотову объемный сверток. Внутри оказалась белая каска — такая же, как у военных полицейских, охранявших конференцию. «Сувенир доброй воли», — пояснил даритель. Мистер Нет улыбнулся и попросил переводчика поблагодарить. Подарок от страны, которая уже завтра станет соперником.
В СССР речь Молотова напечатали все газеты — от центральной «Правды» до районов. Обращение к американскому народу стало обращением и к советскому. Слова «мы честно выполним наши великие обязанности перед инвалидами войны, перед осиротевшими семьями» превратились в директиву для чиновников соцобеспечения.
За четыре военных года СССР прошел от отчаяния до триумфа. Тогда, 22 июня, Сталин не решился выступать — отправил Молотова. Теперь, 9 мая, Молотов снова говорил от имени страны. Но уже не по чужой указке, а правя собственный текст. Он сказал те же слова, что и четыре года назад: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Это было обещание, которое держало страну. Теперь — отчет о выполненной работе. И он зачеркнул «теперь победа в наших руках». Потому что победа не принадлежит ничьим рукам. Она — в памяти. В могилах. Она — в будущем, которое в те самые дни закладывалось в Сан-Франциско.
Конференция в Сан-Франциско завершится через полтора месяца подписанием Устава ООН. Молотов поставит под ним свою подпись — и почти сразу Советский Союз начнет использовать право вето на предложения бывших союзников. Организация, которую он помогал создавать, станет ареной той самой холодной войны, которую он не смог предотвратить.
Через два года в Париже Молотов отвергнет план Маршалла — американскую программу помощи, которую в Москве справедливо сочли инструментом влияния. В 1950-м грянет корейская война, окончательно заморозившая раскол мира. Но 9 мая 1945-го в Сан-Франциско за час до эфира он сидел над бумагой и вписывал ломающимся карандашом между строк свою надежду.
Круг замкнулся: от радиообращения Молотова 22 июня 1941-го до радиообращения Молотова 9 мая 1945-го. Одна война — один голос. Голос человека, который знал, что победа — это еще не мир.