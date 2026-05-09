МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Белоруссия масштабно отметит День Победы — шествиями в память об участниках Великой Отечественной войны и траурными митингами с возложениями цветов к памятникам и местам захоронений, затем пройдут концерты, развлекательные программы, спортивные состязания, исторические реконструкции, выставки, народные гулянья и ярмарки.
В этом году Белоруссия отметит праздник без военного парада, который в последнее время проводится в юбилейные годы Великой Победы. В Белоруссии традиционно проходит акция «Беларусь помнит», участники которой выходят с портретами своих родственников-фронтовиков. Акция схожа с акцией «Бессмертный полк», в последние годы участники обеих акций объединяются в одном шествии.
Активисты «Бессмертного полка» в этом году намерены сформировать свои колонны в рамках шествий и митингов в День Победы во всех областных центрах республики и в Минске. К акции с удовольствием присоединяются российские туристы, которые приезжают в Белоруссию на майские праздники.
В 12.00 (совпадает с мск) память погибших в Великой Отечественной войне Белоруссия почтит общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, на улицах, других общественных местах прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах ожидается, что будет приостановлено движение.
Кульминация праздника сместится на вечер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом, где в том числе вместе с другими высокими зарубежными гостями 9 мая примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в частности, посетит традиционный парад на Красной площади. Как подчеркнули в пресс-службе главы государства, по возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.
Традиционно центром празднования 9 мая в республике станет Минск. С самого утра в этот день все желающие смогут возложить цветы к монументу на площади Победы и почтить память погибших в годы войны. В Минске главной локацией праздника станет площадка у Дворца спорта, где в течение целого дня будет идти концертная программа (в том числе запланировано выступление Олега Газманова), пройдет историческая реконструкция-квест «Школа молодого бойца», развернутся ярмарка, народные гулянья и выездная торговля. В белорусской столице будут организованы площадки с экспозициями военной техники, исторической реконструкцией. Свои развлекательные программы приготовили все районы белорусской столицы. В 23.00 мск в Минске можно будет полюбоваться салютом, который будет дан из шести точек города.
Масштабная праздничная программа предусмотрена и в мемориальном комплексе «Курган Славы» под Минском: концерты, тематические экспозиции, ярмарка ремесленников, выездная торговля, мастер-классы прикладного искусства, фудкорт.
Торжественные шествия, праздничные мероприятия, концерты, выставки и фейерверки запланированы во всех регионах Белоруссии. В частности, одним из самых масштабных обещает быть празднование в Бресте, где пройдет шествие поколений «Беларусь помнит». В его рамках все желающие смогут в память о героях своей семьи пройти колонной в Брестскую крепость, где запланирован торжественный митинг, церемония возложения цветов к Вечному огню и концерт.
В Витебске запланированы шествие поколений «Беларусь помнит», митинг с возложением цветов к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, в Гомеле — шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и молодежи, митинг и церемония возложения цветов. Шествие с портретами героев Великой Отечественной войны и митинг также пройдут в Гродно. В Могилеве празднование Дня Победы начнется с митинга-реквиема, парада наследников Великой Победы. Также в программе — торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона и шествие поколений «Беларусь помнит».