Белоруссия масштабно отметит День Победы

Традиционно центром празднования 9 мая в республике станет Минск. С самого утра в этот день все желающие смогут возложить цветы к монументу на площади Победы и почтить память погибших в годы войны. В Минске главной локацией праздника станет площадка у Дворца спорта, где в течение целого дня будет идти концертная программа (в том числе запланировано выступление Олега Газманова), пройдет историческая реконструкция-квест «Школа молодого бойца», развернутся ярмарка, народные гулянья и выездная торговля. В белорусской столице будут организованы площадки с экспозициями военной техники, исторической реконструкцией. Свои развлекательные программы приготовили все районы белорусской столицы. В 23.00 мск в Минске можно будет полюбоваться салютом, который будет дан из шести точек города.