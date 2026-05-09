Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днём Победы

Официальное письмо по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне адресовал президенту России Владимиру Путину лидер КНДР Ким Чен Ын, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 9 мая направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в публикации.
По информации журналистов, обращение было подготовлено специально к празднику.
В своём тексте руководитель КНДР выразил надежду на то, что великая победоносная история России будет продолжаться.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что передал послу Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлениями Путину с Днём Победы.