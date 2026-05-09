Между Россией и Украиной началось трехдневное перемирие

Сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия страны обменяются пленными — по 1 тыс. человек с каждой стороны. Стороны уже публично подтвердили готовность соблюдать условия соглашения.

О договоренности двух стран вчера сообщил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что сам попросил участников конфликта прекратить огонь. «Надеюсь, это начало конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

США, чтобы добиться этих договоренностей, контактировали с Россией и Украиной по отдельности, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. «Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — сказал господин Ушаков.

