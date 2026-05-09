Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Бельгии пообещал передать Киеву все истребители F-16

Франкен объявил, что Бельгия планирует к 2029 году передать Украине весь имеющийся парк истребителей F-16.

Глава Минобороны Бельгии Те Франкен объявил, что страна планирует к 2029 году передать Украине весь имеющийся парк из 53 истребителей F-16, сообщает Vif.

Франкен признал, что, несмотря на обещания, сделанные два года назад, до настоящего момента ни один самолет не был передан украинской стороне.

Согласно планам, первые семь истребителей будут поставлены в 2026 году, из которых четыре самолета будут переданы в небоеспособном состоянии для использования в качестве учебных тренажеров.

Причина задержки, как отмечается в публикации, была связана с переносом сроков поставок истребителей F-35, заказанных страной у США. Эти самолеты предназначены для замены устаревших F-16, значительная часть которых уже выработала свой ресурс.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на аэродроме Долгинцево рядом с Кривым Рогом были уничтожены несколько истребителей F-16 и Mirage.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше