Министр обороны Бельгии пообещал передать Киеву все истребители F-16

Глава Минобороны Бельгии Те Франкен объявил, что страна планирует к 2029 году передать Украине весь имеющийся парк из 53 истребителей F-16, сообщает Vif.
Франкен признал, что, несмотря на обещания, сделанные два года назад, до настоящего момента ни один самолет не был передан украинской стороне.
Согласно планам, первые семь истребителей будут поставлены в 2026 году, из которых четыре самолета будут переданы в небоеспособном состоянии для использования в качестве учебных тренажеров.
Причина задержки, как отмечается в публикации, была связана с переносом сроков поставок истребителей F-35, заказанных страной у США. Эти самолеты предназначены для замены устаревших F-16, значительная часть которых уже выработала свой ресурс.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на аэродроме Долгинцево рядом с Кривым Рогом были уничтожены несколько истребителей F-16 и Mirage.